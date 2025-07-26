Президент Універсітаті Крайова Міхай Ротару ексцентрично відреагував на поразку своєї команди в матчі проти Сараєва.

Універсітатя Крайова поступилась Сараєву в першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій (1:2). У складі румунської команди зіграли одразу двоє українців: воротар Павло Ісенко та захисник Олександр Романчук, який відзначився голом.

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"Слава Україні, можна сказати. Я маю на увазі Романчука та Ісенка. Вони дуже добре себе показали. Я не знав, що арбітр був українцем (Дмитро Панчишин – прим.). Це були болісні 60 хвилин. У перерві я сказав, що або ми пропустимо багато, або зрівняємо рахунок. Крецу промахнувся в додатковий час. Перші 30 хвилин були для нас важкими", – наводить слова Ротару Digi Sport.

До слова, матч-відповідь між Універсітатею Крайова та Сараєвом відбудеться уже наступного тижня, 31 липня, початок о 20:30.

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