"Слава Україні", – Мораєс прокоментував перемогу над Люксембургом

Форвард збірної України Жуніор Мораєс поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 проти Люксембургу.

"Ніхто не сказав, що це буде легко, але в моєму житті все, де я перемагав, було з багатьма сутичками і напруженою роботою. Дякую всім, хто приймав мене з великою радістю, сьогодні ми мали дивовижну перемогу. Ми разом! Слава Україні", – написав Жуніор українською мовою в Instagram.

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Зазначимо, що Мораєс вийшов у стартовому складі на матч другого туру відбору до Євро-2020 проти Люксембургу. Жуніор провів на полі усі 90 хвилин та не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, декілька годин тому з'явилася інформація про те, що "синьо-жовті" можуть отримати технічну поразку в матчах відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу через ймовірне порушення правил натуралізації Мораєса.

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