Бельгійські медіа відреагували на перемогу своєї збірної над Україною у Лізі націй, випустивши карикатуру, яка швидко привернула увагу.

Автором ілюстрації став місцевий художник Марек де Мейер, відомий під псевдонімом Marec.

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Він співпрацює з місцевими виданнями Het Nieuwsblad та De Standaard. Ймовірно, малюнок було опубліковано саме в першій газеті, оскільки цей стиль ілюстрацій часто з’являється на її сторінках.

Де Мейер уже не вперше звертається до теми футболу за участі українців – після червневого матчу на Євро-2024 він створив ще один арт, де президент України постає у формі національної збірної, а поруч із ним зображений Ромелу Лукаку.

Де Мейер активно працює над політичними карикатурами та регулярно публікує їх у своєму Instagram. У його роботах можна зустріти зображення відомих політиків, зокрема Дональда Трампа, Володимира Путіна та президента України.

Нагадаємо, що наступний сезон Ліги націй "синьо-жовті" знову проведуть у Дивізіоні B, а Бельгія святкує не лише перемогу, а й збереження місця в еліті турніру.

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