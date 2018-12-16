toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТОРІНО - ЮВЕНТУС РЕАЛ МАДРИД - РАЙО ВАЛЬЄКАНО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

"Слава Ісусу", – Шовковський прокоментував Об'єднавчий собор українських православних церков

11:23 1250 Читать на русском
"Слава Ісусу", – Шовковський прокоментував Об'єднавчий собор українських православних церков
Олександр Шовковський / Фото з соцмереж

Колишній голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський задоволений об'єднанням Української церкви.

"Мої найщиріші вітання! Це великий день! Ми це зробили! Слава Ісусу! Слава Україні", – написав Олександр Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі.

Шкапенко: Україні буде складніше з Сербією, ніж з Португалією у відборі на Євро-2020

Нагадаємо, Шовковський завершив кар’єру футболіста наприкінці 2016 року. Наразі колишній голкіпер збірної України входить у тренерський штаб національної команди.

До слова, 15 грудня відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков, який визначив предстоятеля Помісної церкви, визнаної Вселенським православ'ям.

Твіттеріада. Кополовець кинув виклик Роналду, а сексуальна модель із Маямі відшила Кріштіану – що сталося потім

Теги
Збірна України Олександр Шовковський Олександр Шовковський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
49
хв
Ліверпуль
18:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук