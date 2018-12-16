"Слава Ісусу", – Шовковський прокоментував Об'єднавчий собор українських православних церков

Колишній голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський задоволений об'єднанням Української церкви.
"Мої найщиріші вітання! Це великий день! Ми це зробили! Слава Ісусу! Слава Україні", – написав Олександр Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі.
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Нагадаємо, Шовковський завершив кар’єру футболіста наприкінці 2016 року. Наразі колишній голкіпер збірної України входить у тренерський штаб національної команди.
До слова, 15 грудня відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков, який визначив предстоятеля Помісної церкви, визнаної Вселенським православ'ям.
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