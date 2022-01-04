"Слава Богу, що його продали. Пацан заслужив. Ми ж подивимось, як він там виступатиме.

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Головне, щоб у нього все там вдавалось. Евертон – хороша команда", – коротко підсумував Алієв у коментарі Sport Arena.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Його угода з "ірисками" розрахована до червня 2026 року, дебют може відбутись вже 8 січня в матчі Кубка Англії проти Халл Сіті.

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