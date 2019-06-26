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Скромно й зі смаком – в мережі з'явились фото гостьової форми Реала на наступний сезон

21:39 918 Читать на русском
Скромно й зі смаком – в мережі з'явились фото гостьової форми Реала на наступний сезон
Гравці Реала / Reuters

Нове екіпірування мадридців буде вельми стриманим і лаконічним.

Світлини з імовірним другим комплектом "вершкових" з'явились на сайті Footy Headlines.

Інтер шокував кольором своєї нової гостьової форми

Форма виконана в темно-синьому кольорі із золотими елементами, які підкреслюють королівський статус столичного клубу. Емблеми Реала і технічного спонсора також будуть золотими.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 іспанський гранд зміг виграти лише клубний чемпіонат світу.

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Теги
Іспанія Футбольна форма Реал Мадрид Реал Мадрид
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