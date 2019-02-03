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Скривавлене обличчя зі шрамами: в Англії форварду наступили на лице під час матчу

15:50 719 Читать на русском
Скривавлене обличчя зі шрамами: в Англії форварду наступили на лице під час матчу
Нельсон Олівейра / twitter

Жахливий епізод стався під час матчу 30-го туру Чемпіоншипа між Редінгом і Астон Віллою (0:0).

Під час матчу в одному з епізодів захисник бірмінгемців Тайрон Мінгс протистояв нападнику Редінга Нельсону Олівейрі. Під час боротьби форвард опинився на газоні. Оборонець Астон Вілли за інерцією наступив бутсами на обличчя свого візаві.

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Олівейра навіть опинився у лікарні після цього прикрого епізоду, а мережею розлетілися моторошні фото скривавленого обличчя гравця. Після поєдинку Мінгс у Twitter вибачився і висловив сподівання, що здоров'ю Нельсона нічого не загрожує.

Теги
Англія Чемпіоншип Астон Вілла Астон Вілла Редінг Редінг Тайрон Мінгс Тайрон Мінгс
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