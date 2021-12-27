"Конкуренція породжує зростання і твоє, і команди, і чемпіонату. Це ж тільки на руку. Чим більше буде сильних команд – тим сильнішим буде чемпіонат.

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До цих подій було 5-6 команд: Дніпро, Металіст, Чорноморець за Григорчука був хороший, була Ворскла стабільна.

У цьому сезоні я вражений матчем з Зорею. Мені дуже сподобалося, що чемпіонат живий. Прийшов тренер в Зорю такий, якому вдалось оживити команду, вона побігла. Реально, нам дуже складно було. Другий матч теж живий і рівний був", – сказав Пятов в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Зоря на зимову паузу пішла на 4 сходинці турнірної таблиці УПЛ – від лідера першості Динамо луганці відстають на 10 очок.

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