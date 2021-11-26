"Скрипнику потрібно покинути Зорю", – Сабо
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо дав пораду наставнику Зорі після поєдинку з Ромою (0:4).
"Скрипнику треба залишати Зорю, бо ця команда абсолютно не має ігрової дисципліни. Так у футбол не грають.
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Рома у першому таймі могла забити 10 голів. Що робить Скрипник? Я не знаю, яка у нього тактика, але гравці Роми мали повну свободу, робили, що хотіли. Захисники Скрипника – прохідний двір. Йому треба залишати команду, так у футбол не грають, як він грає", – цитує Сабо Tribuna.
Нагадаємо, поразка від Роми позбавила Зорю шансів на вихід із групи Ліги конференції.
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