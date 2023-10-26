"Ризикуєш, хочеться навалу зробити. Ми спробували, але воно таке... Незрозуміло, додали 3 хвилини. Дивишся чемпіонат світу – там по 20 хвилин компенсовують. У нас лікарі бігають на поле 5 разів на тайм по 3 хвилини.

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Дуже важкі умови для гри були. Обидві команди хотіли виграти, а перемогла одна. Але не можу сказати своїм хлопцям сказати щось погане. Індивідуальні помилки, особливо перший гол – тоді, звісно, гра розкривається, починаєш реагувати. Ми це й робили, зрівняли. А потім через 30 секунд пропускаєш у наступній атаці.

Мені здається, занадто легко пропускаємо. Працюємо, щоб не пропускати. Є й чим пишатися – СК Дніпро-1 чотири матчі поспіль на нуль грав, а ми їм двічі забили. Це не те що досягнення, але хороший плюсик для нас, який візьмемо з собою.

Старалися не закриватися, грати у футбол, ми це й хочемо робити. Є команди, які, можливо, трохи потужніші за нас. Але ми задоволені нашими молодими хлопцями", – сказав Скрипник у коментарі прес-службі "зелено-білих".

Нагадаємо, після 11-ти турів Ворскла з 13-ма очками йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятою, СК Дніпро-1 з 21-м пунктом четвертий і має гру в запасі.

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