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Скрипник зізнався, за що Гвардіола просив у нього вибачення

17:19 92 Читать на русском
Скрипник зізнався, за що Гвардіола просив у нього вибачення
Хосеп Гвардіола і Віктор Скрипник / Bild

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник пригадав досвід тренерського протистояння проти Хосепа Гвардіоли.

"Він живе футболом. Нічого нового не додам, крім того, що про нього розповідають журналісти, аналітики. Просто мені пощастило це все наживо побачити, поспілкуватися. Це інший рівень. У Баварії завдання – стати чемпіоном, виграти Кубок, грати у Лізі чемпіонів. З року в рік у них такі цілі.

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Гвардіола прийшов у Баварію після Барселони зі своїм баченням. Він міг за матч зробити 6 побудов. Вони бігають так, що ти думаєш: "Швидше б ці 90 хвилин пройшли". І будеш далі вирішувати свої завдання в чемпіонаті. Але ми намагалися протистояти. У перший мій рік в Вердері ми ледь не вирвали нічию. Поступалися 0:1 і мали два моменти в останні 5 хвилин. Один з них був стовідсотковим, але Нойєр якимось дивом потягнув м'яч. Останні 20 хвилин ми їх притисли добре.

І був ще один матч, півфінал Кубка Німеччини. Тоді ще VAR не було. Ми програвали 0:1, а це Кубок, можна ризикувати. Ми і ризикували, йшли всією командою на стандарти. Один-другий момент, але тут – контратака, і Артуро Відаль, який зараз в Барселоні, намалював пенальті. Там навіть контакту не було, але суддя повівся і поставив пенальті. У підсумку, вони повели 2:0, і ми заспокоїлися. Після гри Гвардіола сказав: "Вікторе, я не люблю так вигравати. Пенальті не було, вибачте, це частина футболу". Це відразу ж викликає повагу", – сказав Скрипник в інтерв'ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, українець очолював Вердер з 2014 по 2016 роки.

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