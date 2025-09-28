"У першому таймі не впізнав своїх хлопців: сонечко гріє, вони постояли, трохи пограли. В другому таймі була якась реакція. В минулому турі ми не дотерпіли, нас дотиснули. Тут не змогли дотиснути ми, не можемо зіграти агресивніше. І тренерський штаб і команда засмучені. Сьогодні це не та Зоря, яку я хочу бачити.

Олександрія втримала мінімальну перемогу над Полтавою

Можна сказати, що Зоря сьогодні втратила два очки? Я не можу так сказати, тому що Оболонь теж грала в футбол, створювала моменти. Але в цілому, не дуже яскравий футбол був. Ті, хто грає в захисті, діяли краще, ніж ті, хто грає в атаці.

Заміна Мичина в перерві? Ми хотіли більше грати через фланги. Маткевич – швидкісний футболіст, грає зліва та справа. Хотіли додати енергії. Хочеться, щоб хлопці грали ще потужніше, ще яскравіше, більше грали вперед", – наводить слова Скрипника прес-служба Зорі.

Нагадаємо, луганці розійшлись безгольовою нічиєю з Оболонню. Найкращий момент у зустрічі мав Роман Саленко, який пробив у стійку після розіграшу стандарту.

Зоря та Оболонь не змогли виявити сильнішого – син легенди Динамо мав найкращий момент зустрічі