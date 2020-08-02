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Скрипник завтра буде представлений у статусі головного тренера СК Дніпро-1, – ЗМІ

14:11 - Читать на русском
Скрипник завтра буде представлений у статусі головного тренера СК Дніпро-1, – ЗМІ
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Сага із переходом головного тренера Зорі Віктора Скрипника у СК Дніпро-1 близька до свого завершення.

Завтра (3 серпня) дніпряни проведуть перше тренування після відпустки, на якому буде представлений новий керманич, стверджує Meta-ratings.

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Саме на цьому занятті з командою повинен познайомитися Віктор Скрипник. Наразі невідомо, чи залишиться в структурі клубу нинішній головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко.

Нагадаємо, Скрипник очолив Зорю минулого літа і в перший сезон привів луганців до "бронзи" УПЛ. СК Дніпро-1 посів лише сьому сходинку і програв Колосу (1:4) у півфіналі плей-офф за Лігу Європи.

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