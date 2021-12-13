В послугах українця зацікавлені "сильні угорські клуби та команди з Другої Бундесліги", повідомив журналіст Володимир Звєров у ефірі Профутбол Digital.

"Тому Зорю і називають "мужиками": Скрипник похвалив підопічних за нічию з Динамо та підтвердив відхід Сайядманеша

Зазначимо, що назви клубів невідомі. Контракт Скрипника із Зорею діє до літа 2022 року. Віктор Анатолійович 2 рази вигравав із командою бронзові медалі УПЛ.

Додамо, що на зимову перерву луганці пішли на 4 місці, маючи в активі 36 очок, та відстаючи від СК Дніпро-1 на 4 пункти.

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