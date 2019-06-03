Скрипник: З нетерпінням чекаю приїзду в Україну – це моя Батьківщина!

Новоспечений керманич Зорі Віктор Скрипник поділився своїми враженнями від повернення в Україну.

"Почну з того, що з президентом Зорі Євгеном Геллером мені ще доведеться зустрітися. Ми плануємо зустрітися в Києві. На сьогоднішній день я контактував з генеральним директором клубу Сергієм Рафаїловим.

Наша розмова з ним відбулася після того, як було офіційно оголошено про те, що Юрій Вернидуб залишає посаду головного тренера Зорі. Відбулася конкретна розмова і надійшла пропозиція очолити клуб. Я довго не роздумував, бо знаю, що Зоря – добре організований, солідний клуб.

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Помітна серйозна робота і керівників клубу, і тренерського штабу. Бачу, що у Зорі хороші футболісти. За українським футболом я стежив, і за Зорею в тому числі. Команда на слуху не тільки в Україні, але і в Європі, завдяки виступам на європейській арені.

Радий, що в моєму житті з'являється такий варіант, як Зоря, і я з нетерпінням чекаю початку роботи з новою командою.

Практично половину життя я прожив за кордоном. Але я ніколи не відривався від України. Це моя Батьківщина! Я і моя сім'я завжди приїздили двічі на рік в Україну.

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У нас була традиція відвідувати Україну на Новий Рік і влітку теж я приїжджав в своє улюблене місто Новомосковськ. Повернення в Україну я чекаю з нетерпінням, адже починається нова сторінка в моєму житті", – сказав Скрипник в коментарі офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що український фахівець очолить учасника єврокубків у сезоні 2018/19.

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