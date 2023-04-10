"Чи визначився я нарешті з оптимальною стартовою одинадцяткою? Міняєш гравця чи ні – завжди є обставини. Увесь тиждень хлопці працюють, там є єдиноборства, погані поля – це все також грає свою роль, коли ми обираємо склад.

"Тренуємося на полях без підігріву": Скрипник поскаржився на умови в Ворсклі після перемоги над Інгульцем

Також дивимося на якості наших конкурентів, коли два гравці на одній позиції... У мене такого немає, що я не міняю переможний склад. Якщо гравці будуть знати, що тренер переможний склад не міняє, то інші 15-20 чоловік взагалі не будуть тренуватися. Я завжди хочу тримати гравців у тонусі, щоб була здорова конкуренція і щоб вони прогресували.

Я завжди кажу підопічним: "Цілий тиждень ми працюємо, щоб здати екзамен". Здали, відпочили і починаємо підготовку до наступного екзамену", – сказав Скрипник у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, у 20-му турі Ворскла нарешті перервала п'ятиматчеву безвиграшну серію, здолавши Інгулець (1:0) і посідає у турнірній таблиці УПЛ восьму сходинку (23 очки).

Ворскла у рідних стінах здолала Інгулець – команда Віктора Скрипника перемогла вперше за понад чотири місяці