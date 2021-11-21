"Ми завжди погано починаємо після паузи. Входимо в режим, коли дві гри на тиждень. Звісно, ​​буде розмова, робитимемо якісь висновки. У другому таймі м'яч тримали, але коли він тримається без моментів...

Скандал з пенальті та несподівана поразка луганців у відеоогляді матчу Львів – Зоря – 2:1

Важко, коли на першій хвилині пропускаєш. Коли команда, яка грає від оборони, виходить вперед, не в один, а в два м'ячі, то дуже складно психологічно.

Чи була команда думками вже у Римі? Та який Рим? Ми кожну гру ригаємо, грубо кажучи. Там 6:1, там 3:0, але нам так само важко. Той період, коли ми грали – зараз так само важко. Кожна команда має свої проблеми, свої плюси. Сьогодні наші плюси не спрацювали, а проблеми далися взнаки", – сказав Скрипник у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 15-го туру чемпіонату України Зоря несподівано поступилась Львову і опустилась на четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Наступний свій матч луганці проведуть у четвер, 25 листопада, на виїзді проти Роми у рамках 5-го туру Ліги конференцій.

Зоря втратила переможну серію, поступившись Львову – арбітр вкрав у луганців пенальті, але вони не награли на 3 очки