"Звичайно, коли суперник перебуває вище за тебе в таблиці, то це не те щоб дратує, а скоріше більш мотивує, адже кожна команда ставить власні завдання. Ми до цього двічі поспіль були бронзовими призерами, а старт у нас якийсь неправильний вийшов, або можна сказати просто слабкий, і звичайно, що в таких принципових матчах боротьба йде за шість очок.

СК Дніпро-1 – Зоря – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Дуже важливо було зіграти правильно в багатьох компонентах гри, і особливо якісно при стандартах, адже Дніпро-1 саме цим і славиться. Але ми дивимося в першу чергу і на власну гру, а сюди ми приїхали за перемогою. Звичайно, що перший гол у матчі вселив в нас надію на позитивний результат, оскільки у нас було дуже багато матчів, коли ми першими пропускали, після чого героїчно починали все це долати. Але сьогодні все для нас склалося добре.

Всі знають наш графік. До нас вже в четвер приїжджає хороша і сильна команда, тому зараз ніякого відпочинку немає. Тому дуже радіємо цій колоритній перемозі над принциповим суперником. Вважаю, що вона додасть нам впевненості, і по турнірній таблиці ми зробили великий крок вперед", – цитує Скрипника сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у четвер, 30 вересня, Зоря прийматиме Рому в рамках групового етапу Ліги конференцій. Нагадаємо, у першому турі команда Скрипника поступилась Буде-Глімту (1:3).

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