Тиждень тому Віктор Вацко повідомив, що 54-річний фахівець покине полтавців і очолить Металіст 1925. Сьогодні (18 грудня) ТаТоТаке надав новий інсайд – контракт з Ворсклою розірваний, а підписання з харків'янами буде дуже скоро. Втім, сам Скрипник висловився стримано.

Металіст 1925 може очолити іноземний фахівець – харків'яни готують план Б на випадок фіаско зі Скрипником

– Ваш перехід у Металіст 1925 можливий?

– Факту такого немає. Команди, які в мені зацікавлені, спілкуються з керівництвом Ворскли. На цей час можливий будь-який результат цих переговорів. Мої вимоги відомі. І це не лише про особистий контракт, він взагалі не на першому місці.

– Ви маєте на увазі ваші побажання до складу, умови для тренувань?

– Приблизно так, – заявив Скрипник у коментарі Українському футболу.

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