Харківський клуб взявся за комплектацію складу перед стартом у Першій лізі.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про відхід одразу вісьмох футболістів.

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Зокрема, більше не виступатимуть за команду Віктора Скрипника захисники Євген Ткачук, Мар'ян Фарина та Іван Коваленко, півзахисники Бека Вачіберадзе, Андрій Ременюк, Андрій Ткачук, Ярослав Мартинюк та нападник Дмитро Юсов.

У сімох гравців завершились контракти і клуб вирішив не продовжувати співпрацю. Лише у Фарини закінчився термін орендної угоди і він повернувся у Шахтар.

Нагадаємо, за підсумками минулого чемпіонату Металіст 1925 фінішував у турнірній таблиці УПЛ на останній сходинці і вилетів у нижчий дивізіон. У новому сезоні Скрипник і Ко боротимуться за повернення в еліту у Першій лізі.

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