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Скрипник вимагає змінити покарання для арбітрів, які припускаються ключових помилок

17:46 - Читать на русском
Скрипник вимагає змінити покарання для арбітрів, які припускаються ключових помилок
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник вважає, що українські арбітри повинні відповідати за свої регулярні провали.

90+8’ Денис Фаворов
 
Владислав Кочергін 6’
Богдан Михайліченко 55’
Євген Чеберко 90+7’
6’ Владислав Кочергін
55’ Богдан Михайліченко
90+7’ Євген Чеберко
90+8’ Денис Фаворов

"У мене є своє розуміння і якесь невдоволення. Але це моя думка. Футбол є скрізь: і в Африці, і в Україні. Якщо ти любиш цей вид спорту, то повинен йому підкорятися і тим правилам, які є. З проблемами теж можна боротися: спільно розмовляти і працювати над помилками.

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Мені хочеться бачити, щоб за ті ж помилки судді не просто усувалися від ігор, а потім виходили на поле і знову робили їх. Вони ніби десь гуляють. За півроку немає їх, відсудили, потім знову півроку десь гуляють. Робіть це якось відкрито, щоб всі бачили, як ви працюєте над помилками.

У нас п'ять чоловік мають ліцензію ВАР, а роблять з туру в тур одні й ті ж помилки. Тоді залучіть інших арбітрів – молодих, чесних. Це вже не моя справа, але треба якось з цим боротися. Зараз ми як заручники ситуації. Кілька людей мають ліцензію системи ВАР і, можна сказати, вони тепер головні люди, які можуть покликати або не покликали суддю. Картинка гарна – кличуть, або погана – не будемо дивитися. А з цього виходить, що у тих чи інших команд зменшується кількість очок", – заявив Скрипник в інтерв'ю Sport.ua.

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