"Мені здається, в першому таймі не було конструктиву. Всі боролися з погодою, з полем, з суперником. Забили гол, але швидко пропустили. Відчувався настрій команди в роздягальні, а другий тайм показав, що у нас є характер.

Ювілейний гол Гладкого у відеоогляді матчу Зоря – Десна – 2:1

Хлопці, які виходять, додають, покращують, командна робота у нас сьогодні була на першому місці. В кінці була навала у суперника, але ми не знітилися, вибігали в контратаки, де можна було гру завершувати.

Ситуація з травмованими? Покращення є, і я сподіваюся, в найближчому майбутньому до нас повернуться і Артем Громов, і Влад Кабаєв. Зараз повертається Владлен Юрченко після дискваліфікації, тож у нас більше позитиву, тим більше, коли виграєш – крила виростають у хлопців. Я сподіваюся, у наступній грі у нас лавка буде якісніша.

Шахаб? Ми дуже раді, що у нас з'явився такий гравець, і бачимо його бажання приєднатися до Зорі. Велике спасибі нашому керівництву, яке цей перехід організувало та здійснило. Ми розмовляємо, завжди в контакті з гравцями, було так і домовлено, що він півгодини зіграє. Сподіваюся, що в наступній грі більше часу у нього буде, робота не припиняється. А так додається якісний гравець – це тільки користь для всієї нашої команди", – наводить слова Скрипника офіційний сайт Зорі.

Зоря завдяки дублю Гладкого перемогла Десну в битві за п'єдестал УПЛ