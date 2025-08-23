– Якесь дежавю, яка гра була у нас з Кривбасом. Безліч моментів, не можемо забити, 2-3 моменти в суперника, який їх одразу реалізовує.

З цього приводу я хочу привітати Чорноморець з перемогою. Нам є над чим працювати. Постараємося якомога швидше забути цю гру та готуватися далі.

– Тобто ви вважаєте, що рахунок сьогодні не по грі?

– По грі. Ти хотів, щоб я щось інше сказав?

– На вашу думку?

– Я ж сказав: безліч моментів, ми не забили. Суперник – молодці, забили і виграли.

– Здалося, що коли ваша команда вже в завершальній стадії була дуже близька до того, щоб розпорядитися м’ячем і відправити його у ворота, то не завжди правильно останній пас був, або брак у передачах, або поспішність. Можливо, це якась безвідповідальність чи відсутність концентрації. Можливо, ви знаєте відповідь на це питання?

– Якби я знав, ми так би не робили. І коли хлопець у порожні ворота не забиває – це не те, що він там щось не те зробив. Це такий випадок, на жаль, трапилося це з нами. От і все.

– Як сьогодні можете оцінити готовність Романа Вантуха та Деяна Попари? Вони пропустили перші три тури УПЛ, а зараз вийшли зі старту. Наскільки вони готові до наступних матчів чемпіонату?

– Ми планували, що вони зіграють десь 60 хвилин. І Попара, і Вантух майже місяць не тренувалися, вони були травмовані. Сьогодні ми вирішили, щоб вони грали. Я дуже задоволений тим, як вони зіграли. Те, що не вистачає – тільки через такі ігри ти маєш покращувати свої кондиції, – сказав Скрипник на прес-конференції.

