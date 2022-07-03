"Три роки тому Ворскла цікавилася Скрипником, але до конкретики не дійшло. На сьогодні із ним підписано трирічний контракт.

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Завдання на сезон? Ми зі Скрипником реалісти у цій ситуації. Цей сезон буде першим і, сподіваюся, останнім, щоб у такому режимі готувати команди і до єврокубків, і до чемпіонату", – заявив Лисак в етері телеканалу Espreso.TV.

Нагадаємо, на тренерському містку колишній тренер Зорі замінив Юрія Максимова. Новий сезон УПЛ стартує наприкінці серпня, полтавці до нього готуються у Польщі.

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