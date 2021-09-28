Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало Віктора Скрипника найкращим наставником за підсумками 9-го туру УПЛ. Додамо, що головний тренер Зорі здобув цю нагороду вдруге поспіль.

Зоря розтрощила СК Дніпро-1 у центральному матчі УПЛ

Найкращим гравцем експертне журі УПЛ також визнало представника луганців. Владислав Кочергін у голосуванні випередив Дмитра Різника (Ворскла), Марлоса (Шахтар) та Кирила Ковальця (Олександрія).

До слова, у 9-му турі Зоря розгромила СК Дніпро-1 (4:0) та піднялася на п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ.

"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту