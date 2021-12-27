Скрипник став найкращим тренером УПЛ за підсумками 2020 року – Каштру не потрапив у топ-3
27 грудня 23:35 - Читать на русском
Несподівано серед фахівців чемпіонату України переміг не представник Динамо чи Шахтаря.
Всеукраїнське об’єднання тренерів визнало наставника Зорі Віктора Скрипника найкращим фахівцем УПЛ у 2020 році, повідомляє офіційний сайт організації.
Зоря пролила світло на майбутнє Скрипника
Другу сходинку посів тренер Десни Олександр Рябоконь, а замикає трійку наставник Динамо Мірча Луческу, хоча румун очолює киян лише півроку. Представник Шахтаря Луїш Каштру посів лише 4-ту сходинку.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ Зоря фінішувала третьою, а у нинішньому розіграші після 13-ти турів луганці йдуть 4-ми.
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