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Скрипник розповів, як домовлявся з Рафаїловим про роботу в Зорі

11:18 240 Читать на русском
Скрипник розповів, як домовлявся з Рафаїловим про роботу в Зорі
Скрипник і Рафаїлов / фото: Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про свій прихід в луганську команду.

"Мені подзвонив Сергій Васильович Рафаїлов. Чую: "Вітаю, це Сергій Васильович". Не зрозумів відразу, який Сергій Васильович. Зв'язок пропадав і не почув прізвище. Він передзвонив: "Це Сергій Васильович Рафаїлов". Тоді зрозумів, хто це каже, адже людина футбольна, я стежив за українським футболом, знав, хто це.

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Поспілкувалися, він запропонував очолити команду. Відповідаю: "У вас тренер, якого я добре знаю і поважаю". У відповідь: "Та ні, все йде до того, що Юрій Вернидуб від нас йде". Кажу: "Коли піде, тоді і зателефонуйте". Незабаром читаю, що Юрій Миколайович покинув Зорю. На наступний день дзвонить гендиректор і питає: "Читали новини? Можна з вами зустрітися".

Можливо, в якихось клубах ставляться завдання виграти трофеї, але в Зорі такого не було. Робота тренера дуже копітка. Якщо ставити завдання, що якщо не потрапляємо в Лігу чемпіонів, то ви йдете, який тренер на це піде? Можливо, і підуть, аби підписати контракт. Підкупило те, що в останні роки Зоря була третьою силою, боролася за "бронзу". Я теж все це бачив, дивився топові ігри чемпіонату України", – сказав Скрипник в інтерв'ю виданню Sportarena.

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Віктор Скрипник Віктор Скрипник Зоря Зоря Сергій Рафаїлов
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