toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Скрипник розповів, що хоче змінити у грі Зорі

09:41 367 Читать на русском
Скрипник розповів, що хоче змінити у грі Зорі
Віктор Скрипник / фото із соцмереж

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки контрольного матчу проти СК Дніпро-1 (1:1).

"Я знову повторюся: ті амбіції клубу, про які каже керівництво Зорі, і потенціал клубу повністю співпадають із моїми особистими футбольними планами. Це для мене дуже важливо, тому і було прийняте таке рішення. Отже, я зараз очолюю Зорю, при цьому ми перебуваємо у Запоріжжі – місті де я грав протягом п’яти років. Це теж дуже надихає.

Зоря і СК Дніпро-1 розійшлись миром у контрольному поєдинку

Наш сьогоднішній суперник – організована команда, яка намагається грати компактно, добре закривається, виривається у контратаки. Ми зараз трохи змінюємося – хочемо контролювати гру, діяти першим номером. Змушуємо футболістів грати у короткий пас, сильний пас в ногу.

Скрипник: Ми можемо замінити Караваєва, якщо Динамо справді зацікавиться ним

І ось за ці три-чотири дні у нас були хороші моменти, але це все те, над чим нам потрібно працювати у майбутньому. Сьогодні мені і дніпряни сподобалися, і моя команда також", – цитує Скрипника прес-служба СК Дніпро-1.

blog_ava
Визначилися усі учасники плей-офф Копа Амеріка-2019
09:11
1717
Теги
Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
17
год
:
7
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук