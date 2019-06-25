Скрипник розповів, що хоче змінити у грі Зорі

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки контрольного матчу проти СК Дніпро-1 (1:1).

"Я знову повторюся: ті амбіції клубу, про які каже керівництво Зорі, і потенціал клубу повністю співпадають із моїми особистими футбольними планами. Це для мене дуже важливо, тому і було прийняте таке рішення. Отже, я зараз очолюю Зорю, при цьому ми перебуваємо у Запоріжжі – місті де я грав протягом п’яти років. Це теж дуже надихає.

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Наш сьогоднішній суперник – організована команда, яка намагається грати компактно, добре закривається, виривається у контратаки. Ми зараз трохи змінюємося – хочемо контролювати гру, діяти першим номером. Змушуємо футболістів грати у короткий пас, сильний пас в ногу.

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І ось за ці три-чотири дні у нас були хороші моменти, але це все те, над чим нам потрібно працювати у майбутньому. Сьогодні мені і дніпряни сподобалися, і моя команда також", – цитує Скрипника прес-служба СК Дніпро-1.