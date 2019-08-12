Скрипник розповів про трансферну кампанію Зорі – до луганців сватали Шапаренка

Наставник Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від роботи в Україні, а також розповів про кадрову комплектацію команди.

"Німеччина – це країна, де все починається з вішалки. Футбол теж починається з вішалки. На недоліки, які є тут, дивлюся філософськи.

Звичайно, хочеться бачити вболівальників, які перебувають на стадіоні, перед собою. А попереду ти бачиш порожню трибуну... Три дні тому в Болгарії була відмінна атмосфера. Хотілося б, щоб на нашому стадіоні теж було стільки вболівальників. Сподіваюся, що від гри до гри глядачів буде на Славутич-Арені все більше і більше.

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Я ніколи не говорив, що не повернуся в Україну. Боявся втратити шанс потренувати команду в нашій країні. Європа є Європа. Я там вже побував, а тут ще не тренував. Зараз я хочу просто насолоджуватися роботою з прекрасними хлопцями, з амбітною командою, яка хоче стати тою силою, яка буде хоча б "грозою" для лідерів чемпіонату. До цього ми хочемо прийти.

Підсилення, напевно, закінчилося. Якщо не дай Бог, хтось отримає травму, а трансферне вікно буде відкрите, тоді будемо розмовляти з керівництвом", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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