Скрипник розповів про кадрову ситуацію в Зорі після карантину

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник продовжує готувати свою команду до відновлення сезону в УПЛ.

"У Зорі всі здорові. Команді і тренерському штабу двічі був зроблений тест на коронавірус і обидва рази він показав негативний результат. Травмованих у нас немає. Хворих теж немає.

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Микита Шевченко вже прибув до Запоріжжя і разом з усіма сьогодні здавав тест на коронавірус. І Микита, і Максим Казаков хочуть якомога швидше повернутися на футбольне поле і допомогти команді.

Ми зараз тренуємося в одноразовому і дворазовому режимі. Весь тренувальний процес проходить на базі. Тренуватися вдома або на футбольному полі – дві великі різниці. Всі скучили за роботою і добре, що тренувальний процес стартував. Готуємо команду до матчів чемпіонату", – цитує Скрипника прес-служба Зорі.

До слова, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Зоря після 23-х турів посідає другу сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок, Динамо йде третім. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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