toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Скрипник розкрив, яку роль у Зорі виконував Рафаїлов

21:27 - Читать на русском
Скрипник розкрив, яку роль у Зорі виконував Рафаїлов
Скрипник і Рафаїлов / Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про функції колишнього генерального директора клубу Сергія Рафаїлова.

"Після того, як пішов Сергій Рафаїлов, частіше став спілкуватися з Євгеном Геллером – по 2-3 рази на тиждень. До того було кілька телефонних розмов. А так, то у нас Рафаїлов був людиною-громовідводом, який за Зорю міг всіх поставити на місце, чи намагався всіх поставити на місце. Це було його дітище, він жив ним днем ​​і вночі.

Рафаїлов: Клаусула по Скрипнику існує, виконати її в Україні в повному обсязі одноразово може тільки Шахтар

Він – той гарант, який сказав мені, як все буде, я погодився, і так все відбувалося. Ніхто не лізе в мою роботу. Робота тренера – це не означає, що хтось дивиться тобі через плече і каже: "ай-ай-ай". Це не правильно. Жодного разу не було такого, щоб мені сказали, що щось погано і треба щось міняти", – поділився Скрипник в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Сергій Рафаїлов покинув посаду генерального директора луганського клуба 26 березня, лише 27 липня Зоря призначила на вакантну посаду Станіслава Оганова.

"Динамо стало слабшим? Я думаю інакше": капітан Зорі – про Скрипника, бронзовий сезон і життя після фінішу кар'єри

blog_ava
Мессі отримає астрономічну зарплату в Інтері – міланці мають єдину вимогу для капітана Барселони
16:44
9438
Теги
Сергій Рафаїлов Євген Геллер Віктор Віктор Скрипник
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
34
хв
ПСЖ
22:10
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук