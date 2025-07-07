– Над чим ми будемо працювати в другій частині зборів?

– Над інтенсивністю. Зробимо акцент на тактичні аспекти, фази гри. Звичайно, ніхто не забуває, що важко тренуватися – це гарно для футболістів. Спека зараз у Словенії, але вона не тільки для нас. Тим не менш, хочу зробити команді комплімент за ставлення до справи. Погано, що є травми, якісь пошкодження, але це, на жаль, невід’ємна частина футболу.

Зоря офіційно оголосила про підписання захисника Динамо

– В який футбол буде грати нинішня Зоря?

– Завжди хочеться бути агресивними, мало пропускати. Треба грати в прагматичний футбол. Все залежить від гравців.

Коли ми бачимо бажання, коли бачимо, що всі готові, що все виходить – тоді все можливо. Хочемо бути тією силою, якою Зоря була раніше. Це наша мета, – сказав Скрипник для прес-служби Зорі.

Зоря провела перший матч після повернення Скрипника, Полтава здолала Кудрівку: спаринги клубів УПЛ