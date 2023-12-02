"Виграти у такої команди, як СК Дніпро-1 у цьому сезоні дуже складно. Це гарна, потужна команда. Розуміли, що якщо будемо грати у відкритий футбол проти такої команди, то це буде самогубством. Грали проти м’яча, а те, що моя команда вміє терпіти – це я знаю, що сьогодні й було. А пропущений гол нас більше заспокоїв, ніж було б постійно 0:0. Так що грали, два голи забили, а потім вже діяли по рахунку. Другий тайм був невиразний з нашого боку, але перемога є перемога. Звісно, що ми задоволені

Ворскла здобула вольову перемогу над СК Дніпро-1 – Кривбас залишився лідером завдяки "катеначо" Скрипника

Якщо СК Дніпро-1 по грі виграє 3:1 у Шахтаря, то з таким суперником не можна діяти у відкритий футбол. А ми вміємо терпіти і перекривали усі задумки, котрі були у хороших півзахисників дніпрян, таких як Піхальонок, Рубчинський, Бабенко, Гуцуляк – той хлопець, який хоче у збірну. Наш план на гру був терпіти, а в атаці у нас завжди є моменти. Сьогодні нам пощастило – два моменти і два голи, або три моменти і два голи. У нас була хороша сьогодні реалізація.

Чи була гра з командою Максимова додатковою мотивацією? Ні (посміхається). Якщо так рахувати, то з будь-яким тренером що працює у нас в Україні будуть ігри принципові. Я з усіма добре знайомий, з кимось разом грали, або один проти одного. Але повторюся, мені дуже подобається, як грає Дніпро-1, і ті хлопці, які грають за команду, і команда повністю заслуговує на ту позицію, що займає у турнірній таблиці. Нічого принципового не було, а хотілося лише тільки того, щоб Ворскла перемогла, що ми і намагалися зробити.

Якби ми програли 0:1, я був би незадоволений, але ми перемогли 2:1, Якщо я буду знати, що ми пропускаємо, але перемагаємо, то буду погоджуватися із цими пропущеними м’ячами (посміхається). Насправді все створюється з напівмоментів, а ми знали, що дніпрянам не можна давати простору, адже в їх складі дуже інтелектуальні гравці. Ті ж Гуцуляк і Філіппов можуть зробити гол з нічого. Сьогодні нам це вдалося", – цитує Скрипника клубна прес-служба СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Ворскла неочікувано переграла СК Дніпро-1 (2:1) у виїздному поєдинку. Нині команда Юрія Максимова посідає другу сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 33 пункти після 16 турів.