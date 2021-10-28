"Чому матч важкий? Ми тут 1:1 у чемпіонаті зіграли. Розуміємо, що команда грає від оборони, шукає довгі передачі, стандарти. На це налаштовувалися.

Кучук знайшов позитив у грі Руха, попри виліт від Зорі у Кубку України

Підключили молодь, щоб була ротація, дали іншим гравцям відпочити. Досвідченого випустили наприкінці, він зробив різницю – ми забили та виграли. Такий був план. У чемпіонаті ми тут унічию зіграли – відскочили, можна сказати, але це була минула гра.

У додатковий час вони більше ризикували, ми вибігли і забили. Будь-яку команду важко обігравати – треба ламати, підлаштовуватись.

Не закономірна, але заслужена перемога. Хотілося б назвати її "на класі", але не думаю. Зіграли на 0, виграли, шкода, що 120 хвилин, а не 90, але що робити? Натомість їдемо з настроєм додому", – сказав Скрипник у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, основний час поєдинку між Рухом та Зорею завершився безгольовою нічиєю, а в овертаймах дубль Шахаба дозволив луганцям вийти у чвертьфінал турніру.

Зоря завдяки дублю Шахаба здолала Рух і стала шостим чвертьфіналістом Кубка України