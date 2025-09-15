"Наша стара хвороба – перший момент і ми пропускаємо. Перший тайм був такий, що спати хотілося. Потім показали реакцію. Вийшли на поле хлопці, котрі більш-менш підсилили нашу гру. Забили один гол. Намагалися врятуватися. Але суперник був таким, котрий коли перемагає, дуже якісно грає в обороні.

Зоря – Колос – 1:3 – відео голів та огляд матчу УПЛ

Бажання в нас було, але тільки в другому таймі. Почали матч не дуже гарно. Команда засмучена. Є над чим працювати.

Чому Саленко не грав з перших хвилин? Коли не бачиш хлопця два тижні, то не знаєш, як він себе почуває. Тренувався з нами два дні. В нього були переїзди, а це навантаження і для молодих гравців теж. Розраховуємо на нього в майбутньому. Не дарма він викликається в збірну.

Чи не тримала команда в голові поразку від Колоса 0:3 минулого сезону? Ні. Навпаки. В них було 10 балів, в нас 7. Перемагай і ти також набираєш 10 очок... Треба грати з перших хвилин. В нас гарна команда, я бачу це на тренуваннях. Але, чомусь, починаємо грати тоді, коли пропускаємо", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 5-ти турів Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде восьмою, маючи у своєму доробку 7 очок.

Колос переміг Зорю і, обійшовши Шахтар, зрівнявся з Динамо на вершині УПЛ – Климчук оформив гол+пас