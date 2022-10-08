Полтавський клуб номінально приймає одеситів у 6 турі УПЛ 2022/23. Матч між Ворсклою і Чорноморцем стартує в суботу, 2 жовтня, о 13:00. Протистояння двох іменитих українських тренерів, команди яких опинилися в низах турнірної таблиці на початку сезону

Форма команд

Чорноморець набрав лише 2 бали за стартові 5 турів. Після серії з двох нічиїх прийшли 2 поразки. Причому і Шахтар, і Олександрія дотискали "моряків" завдяки м'ячам, пропущеним ними на фініші матчів. Цікаво, що і полтавський клуб двічі поспіль програвав саме через пізні голи (вже в компенсований арбітром час). Віктор Скрипник здобув свою дебютну перемогу на чолі Ворскли тиждень тому, коли вдалося обіграти Інгулець. Ба більше, полтавці нарешті перервали безвиграшну серію в чемпіонатах України, яка становила 7 матчів (4 поразки).

Після стартової феєрії "біло-зелені", де підопічні Скрипника пропустили 8 голів за 3 тури, настав час сухих матчів. Спочатку ворскляни зіграли вдома з Олександрією 0:0. А згодом довгоочікувану перемогу над Інгульцем приніс єдиний гол Дениса Олійника. В активі найкращого бомбардира Ворскли 2 голи та 1 асист. Чорноморець на виїзді показує навіть кращу гру. Гол Брагару ледь не зупинив Шахтар, були одесити близькими до перемоги над Металістом 1925. Водночас обидва попередні матчі команда Григорчука програла з рахунком 1:2.

За прогнозом Parimatch Ukraine, більші шанси на звитягу має Ворскла: її тріумф фахівці оцінили коефіцієнтом 1,79. Перемога гостей помножить суму ризику на 4,7, а нічия – на 3,55.

Історія очних зустрічей

Ворскла не виграла жодного з попередніх двох домашніх матчів проти одеситів, хоча перед тим тричі перемагала цього суперника на виїзді. Загалом полтавці святкували успіх приблизно вдвічі частіше за одеситів.

Кадрова ситуація

Обидві команди втратили ключових гравців через вилучення у попередньому турі. Чорноморець залишився без воротаря Непогодова, який потягнув уже парочку пенальті у поточному сезоні. Перший запасний голкіпер Паст травмувався, замінивши 34-річного ветерана. Відтак Григорчук залишився з третім воротарем Варакутою. Ворсклі не вистачатиме капітана Ігоря Пердути. Серед тижня Скрипник отримав цікаве підсилення. Склад полтавців поповнив екс-форвард молодіжних команд Тоттенхема Родель Річардс, який забивав у Юнацькій лізі УЄФА, зокрема у ворота Барселони та Баварії U-19.

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Трансляція, арбітри та прогноз на гру

Матч 6 туру УПЛ Ворскла – Чорноморець можна буде подивитися на Setanta Sports+. Судити зустріч у полі буде Олексій Деревінський, який представляє Хмельницький. На лініях йому асистуватимуть Ярослав Трехліб і Володимир Жарий, а роль четвертого судді виконуватиме Володимир Новохатній.

На звітній грі працюватиме система VAR, за яку відповідатиме Денис Шурман. Обидві команди заб'ють мінімум по голу. Чорноморець буде близький до першої перемоги, але команда Скрипника зведе гру до мирової. Наш прогноз на матч – нічия 1:1.