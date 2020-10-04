"Не кожен раз вдається зіграти внічию з Динамо в Києві. Особливо з огляду на те, що два останні матчі ми програли за всіма статтями з рахунком 1:3. Тому ця нічия для нас як бальзам на душу.

Динамо – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Добре протистоїмо іменитим суперникам і граємо з таким завзяттям, яке було притаманне в минулому сезоні. Навіть якщо вважати той забійний момент, який був у нас за рахунку 1:1, нічия – це хороший результат.

Розуміли, що у киян залишилася втома після відбіркових ігор Ліги чемпіонів. Намагалися грати більш активно в свій футбол. Прошу вибачення за те, що ми певною мірою тягнули час, але нічия в Києві – хороший результат. У Динамо дуже сильні гравці. Напередодні єврокубків у нас піде такий же графік, як у Києва. Для нас зараз важливий кожен футболіст", – наводить слова Скрипника Динамоманія.

Нагадаємо, Динамо та Зоря так і не змогли виявити сильнішого, розписавши мирову (1:1).

Динамо розписало бойову нічию з Зорею