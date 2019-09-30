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Скрипник прокоментував схвальні відгуки про себе з боку вболівальників та ЗМІ

11:59 28 Читать на русском
Скрипник прокоментував схвальні відгуки про себе з боку вболівальників та ЗМІ
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Олімпіком (5:0) у матчі 9 туру УПЛ та компліменти на свою адресу.

37’ Павло Ксьонз
 
Владлен Юрченко 40’
Назарій Русин 53’
Богдан Лєднєв 73’
Владислав Кабаєв 80’
Назарій Русин 87’
37’ Павло Ксьонз
40’ Владлен Юрченко
53’ Назарій Русин
73’ Богдан Лєднєв
80’ Владислав Кабаєв
87’ Назарій Русин

"Любов і ненависть ходять поруч. Зараз хвалять, потім будуть лаяти. Я вже все це пройшов, набив руку. Так, у мене дуже хороша команда і прекрасний вибір з молодих гравців, які хочуть розвиватися і грати в футбол.

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Можливо, створюється і тиск на гравців. Коли вони читають все це, то у тренерів буває побоювання, що, можливо, десь буде недооцінка суперника. В сьогоднішній час молодь потрібно тримати в рамках, щоб вони розуміли, що потрібно щотижня доводити, що ти хороший футболіст.

Бувають матчі, де нас хвалять заслужено. Сьогодні така зустріч. Були якісні матчі, були і недопрацювання. Остання домашня зустріч проти Маріуполя...

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До слова, вдома в цьому році в УПЛ ми не вигравали, так що є над чим працювати. Намагаємося на похвалу не реагувати, але читати, коли нас хвалять, приємно", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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Зоря Зоря Олімпік Олімпік Віктор Скрипник Віктор Скрипник Олімпік - Зоря
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