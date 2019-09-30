Скрипник прокоментував схвальні відгуки про себе з боку вболівальників та ЗМІ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Олімпіком (5:0) у матчі 9 туру УПЛ та компліменти на свою адресу.

"Любов і ненависть ходять поруч. Зараз хвалять, потім будуть лаяти. Я вже все це пройшов, набив руку. Так, у мене дуже хороша команда і прекрасний вибір з молодих гравців, які хочуть розвиватися і грати в футбол.

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Можливо, створюється і тиск на гравців. Коли вони читають все це, то у тренерів буває побоювання, що, можливо, десь буде недооцінка суперника. В сьогоднішній час молодь потрібно тримати в рамках, щоб вони розуміли, що потрібно щотижня доводити, що ти хороший футболіст.

Бувають матчі, де нас хвалять заслужено. Сьогодні така зустріч. Були якісні матчі, були і недопрацювання. Остання домашня зустріч проти Маріуполя...

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До слова, вдома в цьому році в УПЛ ми не вигравали, так що є над чим працювати. Намагаємося на похвалу не реагувати, але читати, коли нас хвалять, приємно", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.