Скрипник прокоментував інтерес Вердера до Михайліченка

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник розповів про можливий трансфер захисника команди Богдана Михайліченка у Бундеслігу.

"Предметна розмова з Вердером щодо Михайліченка була ще у грудні. Але коли почалась пандемія коронавірусу, все притихло, і я можу сказати, чому.

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Вердер зараз перебуває не в тій ситуації і не на тій позиції у турнірній таблиці. Їм потрібно думати про сьогодення з прицілом на майбутнє. Як врятуватися і залишитися у Бундеслізі, а вже потім приймати трансферні рішення. Виходячи з цього, жодної конкретики щодо Михайліченка нині немає. Вона була раніше, але зараз все стихло. А те, що Богдан хороший футболіст і ним цікавляться інші клуби, – це факт.

Крім Вердера, до мене більше ніхто не підходив. Але зверталися до колишнього генерального директора Зорі Сергія Рафаїлова. Він може більше розповісти на цю тему. Зрештою, Михайліченка всі переглядають у поєдинках і знають його ігрові якості. Але трансфери в компетенції керівництва клубу", – сказав Скрипник у коментарі виданню Footboom.

До слова, Богдан є вихованцем Динамо, але за першу команду киян не зіграв жодного матчу. Влітку 2018 року він перейшов у Зорю на правах оренди, а через рік став повноцінним гравцем луганців.

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