Скрипник пояснив, яку користь отримає Іванісеня від свого дебютного виклику у збірну України

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився думкою щодо хавбека Дмитра Іванісені, який отримав свій перший виклик до збірної України.

"Це великий аванс для нього. Хоча б атмосферу збірної відчути – це дорогого коштує.

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Ми його привітали. Але автоматично це не буде повторюватися, далі він повинен доводити, що гідний виклику в збірну України", – розповів Скрипник у коментарі ПроФутбол.

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Нагадаємо, у поточному сезоні Іванісеня провів за Зорю 13 матчів в УПЛ і зміг відзначитися одним голом. Наразі луганська команда посідає другу сходинку чемпіонату з 28 очками в активі.