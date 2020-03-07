Скрипник пояснив, як поразка від Десни може допомогти Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував мінімальну поразку від Десни (0:1) в матчі 22-го туру УПЛ.

"Вітаю Десну з перемогою. Так прийнято говорити. Команда, яка з мінімуму може зробити максимум, заслуговує на повагу. Гра вдавалася, але, коли конкуренти грають між собою, матчі завжди непередбачувані. Багато боротьби, напруження. Хороший матч вийшов зі сторони обох команд. Тактика у когось спрацювала, а у когось – ні. Ще раз з перемогою вітаю суперника.

Резонансні вилучення після застосування VAR у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 1:0

Ми засмучені, але рук не опускаємо. Все ще попереду. Починається другий етап чемпіонату. Всі питання ще відкриті. Поразки бувають. Будемо боротися. Бувають поразки, з яких можна зробити хороший висновок. Будемо вчитися. Сподіваємося, що ця поразка нас тільки загартує, і ми станемо ще сильнішими.

Будківський і Арвеладзе? Кожен гравець вибирає собі місце, де йому комфортніше. До того ж, у нас було обопільна згода. Бажаю їм всього найкращого. Хороша гра. Обидва вміють грати у футбол, і ми це знаємо. Ми задоволені нашими придбаннями", – цитує Скрипника прес-служба Зорі.

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