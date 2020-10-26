"Самопочуття Абу Ханни? Застудився Йоель, завтра вже повертається в основну групу. Справа ця була 2-3 дні тому. Вже скоро він повертається основних тренувань. Дебют Аллах'яра? В принципі вразив. Хоча це дуже добре так відразу вливатися в колектив і з перших матчів показувати результат. Можу привітати його з такою гарною грою.

Зоря – Рух – 4:0 – відео голів та огляд матчу з двома вилученнями

Жунінью поїхав закордон, йому потрібно продовжити візу. І він обов'язково повернеться в розташування команди", – наводить слова Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, луганці знищили Рух (4:0) у матчі 7-го туру УПЛ та здобули першу домашню перемогу в поточному сезоні.

Рух вдев'ятьох зазнав розгромної поразки від Зорі – луганці здобули першу домашню перемогу в УПЛ