"У нас четвертий рік йде війна, й ніхто не хоче їхати в Україну. Щоб затягнути гравця, потрібно мати якесь чарівництво. Усі лише виїздять за кордон. Якщо є можливість, то команді гріх не взяти хорошого футболіста. Життя змінюється, й ситуація змінюється.

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Ми перебуваємо у таких реаліях, що потрібно кланятися у пояс іноземцю, якщо він до нас їде й добре виконує свою роботу. Буває, вони приїздять, лякаються та покидають команду. Людський фактор також варто розуміти. Дякувати Богу, нам дозволяють грати у футбол та є люди, які вкладають в нього гроші. Зараз команди просто закриваються, і ми їх втрачаємо. Тому потрібно радіти тому, що є", – поділився Скрипник в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що цього літа Зоря вже підсилилась Романом Саленком, Навином Малишем з Динамо на правах оренди та готує підписання Дмитра Кремчаніна (також з Динамо).

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