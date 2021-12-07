"Заново вибудовувати команду – це творчість чи головний біль? Ти маєш танцювати від того, що є. Ти ж не можеш сказати, що образився. Такі у нас реалії. Ми всі хотіли, щоб хлопці, які пішли влітку, продовжили контракт, залишилися та продовжували працювати. Кістяк залишився б.

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Це — нормальна робота. Ти вибираєш з того, що можна взяти. Потім починаєш із ними працювати. За це я отримую гроші у Зорі, і вважаюся тренером. Це моя робота, і я намагаюся її робити професійно. Чому не змогли зберегти лідерів Зорі минулого сезону (Юрченка, Васіля, Абу-Ханну, Іванисеню, Циганікса, – прим.)? Дуже просто. Були кращі пропозиції. Кожен гравець має агентів. Дзвонять по 8 агентів на день. Пропонують золоті гори. Фінансова складова виходить на перший план", – розповів Скрипник в інтерв'ю Burbuzz.

Нагадаємо, після 17-ти турів Зоря посідає у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку, маючи у своєму активі 35 очок. Від лідерів першості – Шахтаря і Динамо – її відділяє 9 очок. У Лізі конференцій луганці йдуть у своїй групі третіми, втративши будь-які шанси на євровесну.

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