"Чи готова Зоря боротися за чемпіонство? Намагаємося. З усіма тими негараздами з інфраструктурою, з умовами. Ми не можемо рівнятися з грандами. Стараємось в інших компонентах – в ігровому плані, в настрої, в бажанні. Ось це слово "мужики", коли нам вже розповідають, що ми його не заслуговуємо.

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Зоря – хороша команда зі своїм стилем, яка, сподіваюся, створює незручності нашим конкурентам: Шахтарю, Динамо, Десні. Ми намагаємося бути незручними для них. Продавлюємо свою тактику. У довгому чемпіонаті ми намагаємося пройти безболісно, ​​але це для нас майже неможливо. У нас бувають втрати очок проти маленьких команд. Але вони на нас також налаштовуються, як ми на Шахтар і Динамо", – сказав Скрипник для програми Бомбардир.

Після 17-ти турів УПЛ Зоря розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці з 32-ма очками.

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