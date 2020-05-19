Скрипник пояснив, чому покинув Вердер

Колишній тренер бременської команди Віктор Скрипник поділився думками щодо свого перебування у німецькому клубі.

"На першому місці завжди стоїть клуб. Немає нічого важливішого. Коли виникають труднощі в роботі, ти приймаєш рішення, що треба відійти в сторону, аби цей корабель плив далі.

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Я міг піти тренувати другу команду Вердера, але це був би, як на мене, крок назад. Там не так важливий результат, скільки розвиток молодих футболістів. Мені здавалося, що це може застопорити мене.

У мене в жодному разі немає ніяких образ, нормальні відносини з усіма дійовими особами клубу. у той момент не вдався старт чемпіонату. Методи, які допомагали і рятували раніше вже були неактуальні: півкоманди змінилося, травми важливих гравців (Крузе, Пісарро). Але це в жодному разі не відмовки. Коли я пішов у відставку, Томас Шааф сказав: "Вітаю, тепер ти справжній тренер!". Вердер – це велика частина мого життя, 23 роки там пробув. Там діти живуть, навчаються. Завжди вболіваю за Вердер", – сказав Скрипник в інтерв'ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, українець очолював "зелено-білих" з 2014 по 2016 роки.

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