"У мене контракт 3 роки. Мине три роки – я вирішуватиму. Або подумаю, що робити далі. Я маю, з ким радитися. У мене є коло спілкування, з ким я можу все вирішити. Ось я і ухвалюватиму рішення.

"Чому б із Зорею не почути гімн Ліги чемпіонів?": Скрипник зробив амбітну заяву

У мене достатньо часу подумати та вирішити. Наразі я сфокусований на Зорі Луганськ. У нас дуже багато справ попереду. Якби ми зараз завершили чемпіонат, то я відповів би вам. А зараз не можу відповісти", – сказав Скрипник для Youtube-каналу BurBuzz.

Після 17-ти турів УПЛ Зоря розташувалась на третій сходинці у турнірній таблиці.

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