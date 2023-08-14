"Після завершення матчу трапилась неприємна ситуація. Перед самим початком прес-конференції почалася повітряна тривога, через що спілкування з пресою офіційно скасували.

Чергове фіаско Ворскли у відеоогляді матчу з Зорею – 1:2

Журналісти не змогли поставити питання тренерам, тож дехто вирішив дочекатися Віктора Скрипника і запитати його про матч. Однак Скрипник у дещо різкуватій формі відмовився давати коментар, зазначивши, що у нього немає відповіді на питання: "Що відбувається з командою?".

Перед цим у нього відбулась розмова з керівниками Ворскли, і вочевидь, вона була не дуже приємною. Саме цим, можливо, і була викликана роздратованість тренера і його небажання спілкуватися з представниками преси. Звісно, це було не дуже приємно, бо Скрипник більшість своєї кар'єри провів у Європі, а там прийнято поважати пресу і виходити на спілкування навіть попри поразку. Залишимо цей факт на совісті тренера", – повідомляє Ворскла. Inside у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, полтавці на старті сезону зазнали двох поразок поспіль у чемпіонаті України і вилетіли з єврокубків, поступившись за сумою двох матчів грузинській ділі.

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