"У мене завжди в команді є такі люди, які в футболі мають усе. У мене в Зорі був і Вернидуб такий, і Микита Каменюка, Саша Гладкий – його вже всі списали, він прийшов до нас, 12 голів забив, був лідером і на полі в свій час, і в роздягальні.

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У Ворсклі в мене такі ж хлопці були. Денис Олійник, якому теж 35-36. Казали: "Куди ви його підписуєте?" Він зіграв сезон, поїхав далі в ЛНЗ, забиває вирішальні голи. Хлопець теж пограв усюди вже, і так само казали, що і там погано, і там щось не тягне.

Завжди можна знаходити щось погане, але щодо футболу, то такі люди незамінні. Тут теж потрібні такі хлопці, які своїм авторитетом, своїми простими словами заряджають команду

Гармаш – такий самий хлопець. У цих людей немає якогось страху чи переживань. Так, вони на своїй хвилі, але з цією хвилею можна працювати спокійно. Ще раз кажу: ми дуже задоволені, що він у нас. І краще, щоб він виступав за твою команду, аніж грати проти такої людини, особливо коли вона зла", – сказав Скрипник в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, у поточному сезоні 34-річний Гармаш забив 1 гол у 6 матчах за Металіст 1925.

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