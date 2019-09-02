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Скрипник похвалив гравців Зорі за камбек у матчі з Динамо

08:00 657 Читать на русском
Скрипник похвалив гравців Зорі за камбек у матчі з Динамо
Віктор Скрипник / Фото ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник залишився задоволеним матчем 6-го туру УПЛ проти Динамо (2:2).

42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Коли програєш 2:0 і завершуєш поєдинок з рахунком 2:2, то можна сказати, що це щастя. Але в кінці було в якійсь мірі розчарування. Ми грали на перемогу.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Другий тайм можна занести нам в актив. Особливо, зважаючи на те, що два дні тому ми таку ж гру видали проти іншої топ-команди. Можу привітати своїх хлопців. І скажу сміливо: я гордий, що треную Зорю.

Великий респект глядачам, які активно підтримували команду. Це комплімент нашим хлопцям, які все віддають на полі. Грають і не бояться. Починає виходити те, що ми хочемо бачити.

Сьогодні ми не просто бігли, а грали в футбол. Налаштувати хлопців було не важко, адже всі знали, що ми грали проти нашого гранда. Хотілося показати теж пристойний футбол. Важливо, що хлопці в себе повірили. У те, що ми можемо. У другому таймі грала одна команда в чорних футболках. Ми йшли вперед, були ближчими до третього м'яча", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Після 6-ти турів Динамо перебуває на 5-й сходинці УПЛ, Зоря – третя.

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Зоря - Динамо Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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